Чуть не сорвалось: сибиряку пришлось заплатить долг по кредиту, чтобы продать Audi

СЕГОДНЯ 06:54 2018-10-26T06:54:26+03:00

Мужчина собрался продавать свою Audi Q7, но не смог из-за долга в 20 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина собрался продавать свою Audi Q7, но оказалось, что на нее наложен арест

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В Новосибирской области приставы заставили заплатить мужчину долг по кредиту, чтобы продать машину.

— Житель села Кочки в Новосибирской области накопил долги по кредиту и девяти штрафам ГИБДД на общую сумму в 21 тысячу рублей. Приставы нашли расчетные счета должника, а также узнали, что у него имеется машина — Audi Q7 2007 года выпуска. И судебный пристав наложил запрет на проведение каких-либо регистрационных действий с машиной, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Вскоре мужчина сам пришел к приставам. Оказалось, он собрался продавать машину и даже нашелся покупатель, но из-за запрета приставов сделка по продаже могла сорваться. Чтобы этого не произошло, мужчина оплатил всю сумму долга.

После этого запрет с машины был снят и у нее появился новый хозяин.