Чуть не сорвалось: сибиряку пришлось заплатить долг по кредиту, чтобы продать Audi
В Новосибирской области приставы заставили заплатить мужчину долг по кредиту, чтобы продать машину.
— Житель села Кочки в Новосибирской области накопил долги по кредиту и девяти штрафам ГИБДД на общую сумму в 21 тысячу рублей. Приставы нашли расчетные счета должника, а также узнали, что у него имеется машина — Audi Q7 2007 года выпуска. И судебный пристав наложил запрет на проведение каких-либо регистрационных действий с машиной, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Вскоре мужчина сам пришел к приставам. Оказалось, он собрался продавать машину и даже нашелся покупатель, но из-за запрета приставов сделка по продаже могла сорваться. Чтобы этого не произошло, мужчина оплатил всю сумму долга.
После этого запрет с машины был снят и у нее появился новый хозяин.