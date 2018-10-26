Опасность на дороге: в Новосибирске вечером в лобовом ДТП сошлись «Ниссан» и «Яндекс. Такси»

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-26T06:24:29+03:00

В Новосибирске снова произошло ДТП с участием такси. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг поздно вечером в Новосибирске произошло еще одно ДТП с участием «Яндекс.Такси»

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Вечером 25 октября на улице Георгия Колонды около остановки «Ляпидевского» дорогу не поделили Nissan Sunny и «Яндекс.Такси».

— В 22:38 спасателям позвонили очевидцы аварии, которая случилась на пересечении ул. Георгия Колонды и Светлановская. Там произошло лобовое столкновение двух иномарок Hyundai и Nissan, — рассказали спасатели МАСС.

На место ДТП тут же выехал оперативный экипаж спасателей. Пострадавшие водители смогли сами выбраться из разбитых машин и были переданы бригадам скорой медицинской помощи до прибытия спасателей.

Со слов очевидцев ДТП, в общей сложности в аварии пострадали пять человек, из них двоим понадобилась госпитализация.