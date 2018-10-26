Опасность на дороге: в Новосибирске вечером в лобовом ДТП сошлись «Ниссан» и «Яндекс. Такси»
Вечером 25 октября на улице Георгия Колонды около остановки «Ляпидевского» дорогу не поделили Nissan Sunny и «Яндекс.Такси».
— В 22:38 спасателям позвонили очевидцы аварии, которая случилась на пересечении ул. Георгия Колонды и Светлановская. Там произошло лобовое столкновение двух иномарок Hyundai и Nissan, — рассказали спасатели МАСС.
На место ДТП тут же выехал оперативный экипаж спасателей. Пострадавшие водители смогли сами выбраться из разбитых машин и были переданы бригадам скорой медицинской помощи до прибытия спасателей.
Со слов очевидцев ДТП, в общей сложности в аварии пострадали пять человек, из них двоим понадобилась госпитализация.
ДТП с такси..