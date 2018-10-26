Мэрию в суд: прокуратура требует убрать опасную колею на дороге в Академе

СЕГОДНЯ 05:53 2018-10-26T06:31:46+03:00

Прокуратура через суд заставила мэрию привести в порядок дороги на улицах Академгородка

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В прокуратуру Советского района поступила информация о глубокой колее на проспекте Академика Лавреньева и других улицах Академгородка, которая создает аварийную ситуацию на дорогах.

— Прокуратура Советского района провела проверку в связи с поступившей жалобой о глубокой колее на проспекте Академика Лаврентьева. Осмотр дорог проводился с участием инспектора ГИБДД по Новосибирску, специалиста администрации Советского района и заместителя начальника МКУ «ДЭУ Советский», — расссказали в пресс-службе ведомства.

Во время проверки были произведены замеры колеи: ее глубина составляет от 5 до 8 см, ширина от 100 до 130 см. на участке дороги длиной 1 500 м.

— Помимо этого, такие же такая же колея оказалась на улице Кутателадзе в сторону улице Демакова, на Бердском шоссе на участке пересечения с Университетским проспектом и на участке пересечения с ул. Лесосечной, — добавили в прокуратуре.

Прокурор Советского района предъявил в Центральный районный суд Новосибирска иск, чтобы обязать Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии привести дороги в соответствие с требованиями.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.