Ренессанс на Карла Маркса: строители разбирают знаменитый долгострой — гостиницу «Турист»

СЕГОДНЯ 05:18 2018-10-26T05:25:50+03:00

Гостиницу с почти 40-летней историей на Карла Маркса переделают в новый объект

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В Новосибирске приступили к реконструкции одного из знаменитых долгостроев в городе — гостиницы «Турист».

— Начинаем приводить в порядок площадь Карла Маркса, и начнем с «Туриста». Нашелся инвестор, который хочет сделать из долгостроя конференц-зал. Рядом расположится сквер и двухуровневая подземная парковка. Таким образом, со стартом реконструкции долгостроя начинается ренессанс площади им. Карла Маркса, — рассказал о будущих работах мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Согласно плану, каркас здания решили сохранить, усилить и надстроить еще 5 этажей. Таким образом высота здания составит 77 метров, вместо нынешних 66. До конца этого года строители планируют разобрать 1345 внешних бетонных панелей, что уменьшит нагрузку на новую конструкцию на треть. При строительстве будут использоваться новые панели — легкие и теплосберегающие. Переделка гостиницы и строительство нового объекта займет около 3 лет.

— Объект получится дорогой, зато рядом появится удобный вход в метро, его перенесут ближе к улице Ватутина, — отметил инвестор проекта, директор компании «АСК» Валерий Кокорин.

По приблизительным данным, стоимость проекта — около 1 миллиарда рублей, его окупаемость составит 9-10 лет.