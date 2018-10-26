Погода на день в Новосибирске: 26 октября будет еще теплее

СЕГОДНЯ 03:49 2018-10-26T03:49:37+03:00

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Последний рабочий день недели порадует сибиряков теплой погодой, температура поднимется до плюс 10 градусов.

— В пятницу, 26 октября будет переменная облачность, осадков в городе не ожидается. Дневная температура составит плюс 8-10 градусов, ночью будет прохладнее, температура опустится до минус 1- плюс 1 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.- Ветер будет южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области погода будет такая же, днем переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Днем будет тепло до плюс 7-12 градусов, к ночи температура опустится до минус 2- плюс 3 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 7 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясную погоду с потеплением днем до плюс 11 градусов, к ночи похолодает до 0 градусов. Зато новосибирцев ждут очень теплые выходные: осадков не ожидается, а воздух прогреется до плюс 15 градусов.