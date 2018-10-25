2018-10-25T22:23:29+03:00
Происшествия

Режим ЧС из-за ливней: на Кубани пассажиры вставших поездов сидят в темноте и без еды

Людей предупредили, что завтра они тоже никуда не поедут
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Пассажиры стали заложниками вставших поездов. Фото: Сергей ОГНЕВ.Пассажиры стали заложниками вставших поездов. Фото: Сергей ОГНЕВ.
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В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Это результат ливней и колоссальных подтоплений.

Два человека стали жертвами стихии, тысячи человек находятся в поездах, которые не едут уже более суток.

- Стоим на станции Туапсе. Часть пассажиров, нам сказали, эвакуировали в город Краснодар на автобусах, чтобы они могли в дальнейшем за свой счет продолжить путь к местам назначения. Часть пассажиров, которым неудобен такой план, остается на своих местах, - рассказал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Сергей Огнев, пассажир поезда «Адлер-Новосибирск».

«Все, что было в вагоне-ресторане, уже отдали» - у пассажиров, застрявших на Кубани, заканчивается еда. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Состав, в котором находится наш собеседник, встал еще в 16 часов 25 октября. Спустя сутки проехал несколько километров и снова остановился.

- Предварительно сказали, что, минимум, до 27 числа движение не будет возобновлено. Я сейчас ходил, зарядил в предстанционном кафе телефон, потому что больше негде. И продукты питания - за свой счет. Пришлось сбегать в город, купить. В поезде по-прежнему света нет. Хорошо, хоть тепло, - говорит Огнев.

У некоторых пассажиров еще есть припасы – люди готовились к долгой дороге. А у некоторых пища уже закончилась. За время простоя проводники выдали по порции картошки, банке паштета, хлеб и воду.

В вагоне есть кипяток, но проводники предупреждают, что вода в любой момент может закончиться.

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