2018-10-25T21:17:37+03:00
Общество

Пропавшего после ссоры с учителем мальчика нашли на железнодорожной станции

Подросток жив
Александра БРУНЯ
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Ребенка нашел экипаж следственного комитета.Ребенка нашел экипаж следственного комитета.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новосибирской области счастливо завершились поиски пропавшего 12-летнего мальчика.

- Ребенка обнаружил экипаж сотрудников следственного комитета, - сообщила «КП»-Новосибирск» Елизавета Лиманская, представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

Мальчика нашли на соседней от его дома железнодорожной станции. Напомним, что ребенок поссорился с учителем и сбежал. На его поиски отправились правоохранители и волонтеры.

В Новосибирской области при этом продолжаются поиски пропавшего пенсионера из Ордынки. У мужчины старческое слабоумие, и он может находиться сейчас где угодно.

Николай Михайлович Ушаков невысокого роста, полный, лысый с голубыми глазами. Он был одет в желтую фуфайку, черные штаны с белой полосой, черный сапоги и зеленую шапку. Нужна помощь добровольцев.

По всем вопросам и с информацией можно обратиться по телефонам: 8-800-700-54-52.

Пропавшего пенсионера ищут до сих пор.

Пропавшего пенсионера ищут до сих пор.

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