Поцелуй со змеей и танцы в трусах с чертями - новосибирцы сняли мистический клип про покемонов

25 Окт. 19:54 2018-10-25T20:04:34+03:00

Чтобы выпустить этот ролик, оркестру «Рви меха» потребовалось два года

Изменить размер текста: A A

«В трусах я выбежал во двор, а там сосед, в руках – топор» - так поет герой мистического клипа. Это новый ролик новосибирского оркестра «Рви меха».

Клип на песню «Покемон» начали снимать еще два года назад. Тогда тема Пикачу и его друзей была очень конъюнктурной. Но лидеру оркестра Александру Петеневу многое не нравилось в ролике, и его переделывали.

Впрочем, и сейчас тема, получается, актуальна. Ведь впереди Хэллоуин. К празднику авторы и приурочили релиз клипа.

- Мистическое действие, очень философское, глубокое, - прокомментировал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Петенев. - В каждом человеке сидят черти, демоны, дьяволы. Насколько человек умеет с ними договариваться, настолько он и представляет из себя человека.

В клипе есть герой в трусах, нечисть, девушка, которая целует змею и прочие ужасы. В оригинале содержится нецензурная брань, но мы на видео ее вырезали.