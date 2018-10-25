2018-10-25T20:04:34+03:00
Звезды

Поцелуй со змеей и танцы в трусах с чертями - новосибирцы сняли мистический клип про покемонов

Чтобы выпустить этот ролик, оркестру «Рви меха» потребовалось два года
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Героиня ролика целует змею. Кадр из клипа «Покемон».Героиня ролика целует змею. Кадр из клипа «Покемон».
Изменить размер текста:

«В трусах я выбежал во двор, а там сосед, в руках – топор» - так поет герой мистического клипа. Это новый ролик новосибирского оркестра «Рви меха».

Клип на песню «Покемон» начали снимать еще два года назад. Тогда тема Пикачу и его друзей была очень конъюнктурной. Но лидеру оркестра Александру Петеневу многое не нравилось в ролике, и его переделывали.

Впрочем, и сейчас тема, получается, актуальна. Ведь впереди Хэллоуин. К празднику авторы и приурочили релиз клипа.

- Мистическое действие, очень философское, глубокое, - прокомментировал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Петенев. - В каждом человеке сидят черти, демоны, дьяволы. Насколько человек умеет с ними договариваться, настолько он и представляет из себя человека.

В клипе есть герой в трусах, нечисть, девушка, которая целует змею и прочие ужасы. В оригинале содержится нецензурная брань, но мы на видео ее вырезали.

Рви Меха - Оркестр! - Покемон.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Режим ЧС из-за ливней: на Кубани пассажиры вставших поездов сидят в темноте и без еды
Пропавшего после ссоры с учителем мальчика нашли на железнодорожной станции
Под Новосибирском ищут школьника, который бесследно пропал после ссоры с учителем
Ввели в искусственную кому: в Новосибирске ищут свидетелей аварии на «зебре» в Первомайском районе
В Новосибирске организатора концерта группы «Ленинград» оштрафовали за мат Сергея Шнурова
Смешное танцевальное видео от сибирячки стало вирусом в Инстаграме
Не в этот раз: новосибирский борец Роман Власов пропустит чемпионат мира по борьбе
Акула из ИКЕИ вызвала ажиотаж: в Новосибирске появились перекупщики популярной игрушки
Закрыли заслонку печи: под Новосибирском двое детей отравились угарным газом
Пассажиры возмущались, но водитель уехал: новосибирец подобрал сбитую маршруткой собаку
Избегал армии — получил штраф: новосибирец заплатит 40 тысяч за уклонение от службы
Клад в бельевом шкафу: молодая сибирячка попалась на продаже наркотиков
Выжил после кошмара: новосибирцы спасают облитого кислотой кота
Пути залило: ехавший из Сочи до Новосибирска поезд встал на Кубани
Авария на плотине ГЭС: в вылетевшем на "встречку" в грузовик такси погибла пассажирка
Погода на день в Новосибирске: 25 октября потеплеет до плюс 8 градусов
Рыбалка за 500 тысяч: новосибирскому пенсионеру грозит наказание за незаконную ловлю рыбы
Секретарь Совбеза Патрушев сравнил трагедию в Керчи с событиями под Новосибирском