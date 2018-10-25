Под Новосибирском ищут школьника, который бесследно пропал после ссоры с учителем
В Новосибирской области полицейские и волонтеры пытаются отыскать 12-летнего мальчика. Школьник из села Лебедевка Искитимского района сбежал после ссоры с учителем.
— Была ссора с учителем, из-за чего мальчик ушел из дома, — рассказала «КП»-Новосибирск» Елизавета Лиманская, представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск». — Уже первые экипажи выехали на поиски мальчика. Нам сейчас очень необходима помощь автомобилистов. Ребенок может находиться в опасности.
Особые приметы мальчика: рост около 140 сантиметров, карие глаза, светлые волосы, одет был в ярко-синюю куртку и синюю шапку.
Также волонтеры ищут еще одного пропавшего: пенсионера из Ордынского района. 82-летний Николай Ушаков ушел из дома сегодня днем и не вернулся.
— Дедушка страдает глубоким старческим слабоумием. Он уже пропадал, находили в соседней деревне, в семи километрах от дома, — говорит Елизавета. — Может не помнить свой адрес, или назвать старое место жительства — село Сушиха, что тоже в Ордынском районе. Отряд выезжает на оклейку, опрос и патрулирование, нужны автомобилисты! Важно распространение ориентировки среди дальнобойщиков, которые могли видеть дедушку. Очень надеемся, что люди откликнутся и помогут, как в поиске мальчика, так и в поиске пенсионера.
Пенсионер не первый раз уходит из дома. У него проблема с памятью.