2018-10-25T12:54:18+03:00
Общество

В Новосибирске организатора концерта группы «Ленинград» оштрафовали за мат Сергея Шнурова

Компания «Дракон и феникс» должна теперь выплатить 40 тысяч рублей государству
Виктория МИНАЕВА
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Сергей Шнуров наматерился в Новосибирске на 40 тысяч рублей.Сергей Шнуров наматерился в Новосибирске на 40 тысяч рублей.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске православные активисты добились штрафа для организатора концерта группы «Ленинград» — компании «Дракон и феникс». Они написали жалобу в Министерство культуры, в котором указали, что лидер группы Сергей Шнуров позволял себе мат со сцены.

— Уже минкульт инициировал судебный процесс. В сентябре было принято решение, а на днях оно вступило в законную силу. Компания «Дракон и феникс» оштрафована судом на 40 тысяч рублей, — рассказал «КП»-Новосибирск» Иван Квасницкий, представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

По закону организаторов концерта могли оштрафовать максимум на 50 тысяч рублей. Интересно, что в других сибирских городах, где общественники также инициировали судебные процессы, организатора концерта пожалели.

— В Барнауле и Омске суды не стали рассматривать иски из-за истечения срока давности. Там по закону дается всего три месяца на суды для привлечения нарушителя к ответственности, это очень маленький срок. Например, чтобы выяснить, кто организатор концерта в Новосибирске, пришлось даже ездить в Москву, — объясняет Иван Квасницкий.

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