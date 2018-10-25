Смешное танцевальное видео от сибирячки стало вирусом в Инстаграме.

25 Окт. 12:37 2018-10-25T12:37:55+03:00

Полина и ее подруга с юмором показали, как танцевать правильно. Фото: стоп-кадр.

Ролик уже набрал более 304 тысяч просмотров

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Вы когда-нибудь видели, как девушки дерутся из-за того, что одной не понравилось, как танцует другая? Значит, вам точно надо посмотреть смешное видео, которое записала сибирячка Полина Дубкова.

- Ты вообще танцевать умеешь? – спрашивает Полина свою партнершу Любовь Сидоркину.

- Как дочка Мадонны, - отвечает ей другая.

- Это ужасно, - говорит Полина, наблюдая за неуклюжей подругой. И тут между девушками начинается шуточная драка. После нее обе предстают в кадре с «синяками» под глазами (разумеется, нарисованными), и с юмором показывают, как танцевать дэнсхолл.

За четыре дня видео набрало более 304 тысяч просмотров и сотни комментариев:

- Это просто чудесно, - пишут одни.

- Я танцую как лопата, - смеются другие.

- Ржачные, а главное, все доступно объяснили, - считают третьи.

- Очень помогает при учении твоей связки, спасибо за такое крутое обучающее видео в юмористическом формате, - благодарят четвертые.