Смешное танцевальное видео от сибирячки стало вирусом в Инстаграме
Вы когда-нибудь видели, как девушки дерутся из-за того, что одной не понравилось, как танцует другая? Значит, вам точно надо посмотреть смешное видео, которое записала сибирячка Полина Дубкова.
- Ты вообще танцевать умеешь? – спрашивает Полина свою партнершу Любовь Сидоркину.
- Как дочка Мадонны, - отвечает ей другая.
- Это ужасно, - говорит Полина, наблюдая за неуклюжей подругой. И тут между девушками начинается шуточная драка. После нее обе предстают в кадре с «синяками» под глазами (разумеется, нарисованными), и с юмором показывают, как танцевать дэнсхолл.
За четыре дня видео набрало более 304 тысяч просмотров и сотни комментариев:
- Это просто чудесно, - пишут одни.
- Я танцую как лопата, - смеются другие.
- Ржачные, а главное, все доступно объяснили, - считают третьи.
- Очень помогает при учении твоей связки, спасибо за такое крутое обучающее видео в юмористическом формате, - благодарят четвертые.
Смешное танцевальное видео от сибирячки стало вирусом в Инстаграме.