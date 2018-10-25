2018-10-25T12:37:55+03:00
Общество

Смешное танцевальное видео от сибирячки стало вирусом в Инстаграме

Ролик уже набрал более 304 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Полина и ее подруга с юмором показали, как танцевать правильно. Фото: стоп-кадр.Полина и ее подруга с юмором показали, как танцевать правильно. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Вы когда-нибудь видели, как девушки дерутся из-за того, что одной не понравилось, как танцует другая? Значит, вам точно надо посмотреть смешное видео, которое записала сибирячка Полина Дубкова.

- Ты вообще танцевать умеешь? – спрашивает Полина свою партнершу Любовь Сидоркину.

- Как дочка Мадонны, - отвечает ей другая.

- Это ужасно, - говорит Полина, наблюдая за неуклюжей подругой. И тут между девушками начинается шуточная драка. После нее обе предстают в кадре с «синяками» под глазами (разумеется, нарисованными), и с юмором показывают, как танцевать дэнсхолл.

За четыре дня видео набрало более 304 тысяч просмотров и сотни комментариев:

- Это просто чудесно, - пишут одни.

- Я танцую как лопата, - смеются другие.

- Ржачные, а главное, все доступно объяснили, - считают третьи.

- Очень помогает при учении твоей связки, спасибо за такое крутое обучающее видео в юмористическом формате, - благодарят четвертые.

Смешное танцевальное видео от сибирячки стало вирусом в Инстаграме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Режим ЧС из-за ливней: на Кубани пассажиры вставших поездов сидят в темноте и без еды
Пропавшего после ссоры с учителем мальчика нашли на железнодорожной станции
Поцелуй со змеей и танцы в трусах с чертями - новосибирцы сняли мистический клип про покемонов
Под Новосибирском ищут школьника, который бесследно пропал после ссоры с учителем
Ввели в искусственную кому: в Новосибирске ищут свидетелей аварии на «зебре» в Первомайском районе
В Новосибирске организатора концерта группы «Ленинград» оштрафовали за мат Сергея Шнурова
Не в этот раз: новосибирский борец Роман Власов пропустит чемпионат мира по борьбе
Акула из ИКЕИ вызвала ажиотаж: в Новосибирске появились перекупщики популярной игрушки
Закрыли заслонку печи: под Новосибирском двое детей отравились угарным газом
Пассажиры возмущались, но водитель уехал: новосибирец подобрал сбитую маршруткой собаку
Избегал армии — получил штраф: новосибирец заплатит 40 тысяч за уклонение от службы
Клад в бельевом шкафу: молодая сибирячка попалась на продаже наркотиков
Выжил после кошмара: новосибирцы спасают облитого кислотой кота
Пути залило: ехавший из Сочи до Новосибирска поезд встал на Кубани
Авария на плотине ГЭС: в вылетевшем на "встречку" в грузовик такси погибла пассажирка
Погода на день в Новосибирске: 25 октября потеплеет до плюс 8 градусов
Рыбалка за 500 тысяч: новосибирскому пенсионеру грозит наказание за незаконную ловлю рыбы
Секретарь Совбеза Патрушев сравнил трагедию в Керчи с событиями под Новосибирском