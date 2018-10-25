Не в этот раз: новосибирский борец Роман Власов пропустит чемпионат мира по борьбе

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-25T10:05:32+03:00

Сборная России отправилась в Будапешт без Романа Власова, который пока находится на больничном

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С сегодняшнего дня, 25 октября, в Будапеште начинаются соревнования между борцами греко-римского стиля. Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов пропустит соревнования из-за недавней операции на мениске.

— Он пропускает чемпионат в связи с травмой, которую получил во время учебно-тренивочных сборов, — уточнил медиадиректор «Карелин-фонда» Константин Круглянский. — Сейчас он проходит реабилитацию, продолжает тренироваться. Вернуться к соревнованиям Роман планирует в декабре, выступить в Иране на клубном чемпионате мира.

По словам Круглянского, предстоящий турнир Власов оценивает как подготовку к Чемпионату России, который будет проходить в Красноярске в январе.

Напомним, что 2019 год предолипийский, в сентябре 2019 года соревнования пройдут в Астане. На этом мировом первенстве будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

Напомним, в сентябре борцу пришлось лечь в больницу, где ему прооперировали мениск.