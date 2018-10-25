2018-10-25T09:52:07+03:00
Общество

Акула из ИКЕИ вызвала ажиотаж: в Новосибирске появились перекупщики популярной игрушки

С рук акула из ИКЕИ стоит в разы дороже, но это не останавливает покупателей
Александра БРУНЯ
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Люди по всему миру делают забавный фото с акулой из ИКЕИ. Фото: соцсети, группа "акулы из икеи"Люди по всему миру делают забавный фото с акулой из ИКЕИ. Фото: соцсети, группа "акулы из икеи"
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В Новосибирске в магазине не купить популярную игрушку, ставшую мемом: акула из ИКЕИ закончилась. Но это не останавливает сибиряков от ее покупки с рук, пусть и значительно дороже. Цена у перекупщиков колеблются от двух до двух тысяч трехсот рублей. Отметим, что в ИКЕЕ цена на акул стоит в пределах от тысячи до полутора в зависимости от того есть ли акция на них или нет.

— Приезжайте, стоит 2 тысячи рублей. Оригинальная акула, сделанная в ИКЕЕ, — рассказал один из продавцов. — У нас их много.

В Новосибирске появились продавцы акул. Фото: Авито Новосибирск

В Новосибирске появились продавцы акул. Фото: Авито Новосибирск

В магазине заверили — игрушки скоро вновь вернуться на полки, но, видимо, ненадолго. Как объяснили в справочной службе магазина, акул быстро скупают. Так что лучше приезжать за ними с утра.

Дети по всей России требуют с родителей популярную игрушку. Фото: скриншот вконтакте

Дети по всей России требуют с родителей популярную игрушку. Фото: скриншот вконтакте

— В Новосибирск ближайшая партия игрушек прибудет 29 октября. Будет 91 игрушка, — рассказали в ИКЕЕ.

Акула из ИКЕИ недавно прославилась на весь мир и стала популярным мемом. Теперь все соцсети завалены забавными фотографиями с игрушкой, а также сообщениями: «хочу акулу из икеи».

В соцсетях поклонники игрушки создают группы. Фото: скриншот вконтакте

В соцсетях поклонники игрушки создают группы. Фото: скриншот вконтакте

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