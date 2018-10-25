2018-10-25T08:41:58+03:00
Происшествия

Закрыли заслонку печи: под Новосибирском двое детей отравились угарным газом

Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное
Надежда ЯРКОВА
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Мальчик и девочка отравились угарным газом, пока спали.Мальчик и девочка отравились угарным газом, пока спали.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирской области в частном доме дети отравились угарным газом. Спасатели выясняют обстоятельства их отравления.

— Сегодня утром, 25 октября в одном из частных домов в Бердске двое маленьких детей попали в больницу с отравлением газом. Состояние девочки и мальчика в настоящее время оценивается как удовлетворительное, сейчас они находятся дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Выяснилось, что сегодня утром проснувшиеся после ночи дети почувствовали себя плохо, отец сразу отвез их в больницу. По предварительным данным, в доме слишком рано закрыли заслонку печи, от чего рано утром дети проснулись с симптомами отравления.

В МЧС добавили, что в этом году из-за скапливающегося в доме угарного газа интоксикацию получили 12 человек, из них пять детей, погибли — пять человек.

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