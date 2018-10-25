Пассажиры возмущались, но водитель уехал: новосибирец подобрал сбитую маршруткой собаку

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-25T08:19:25+03:00

Сбивший собаку водитель маршрутки уехал, бросив животное на дороге. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В среду, 24 октября водитель маршрутки сбил собаку и уехал, бросив покалеченного пса на дороге — его подобрал неравнодушный водитель.

— На улице Кирова возле остановки «Коммунстроевская», водитель маршрутного такси сбил собаку и уехал, несмотря на возмущение пассажиров, — рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Собаку подобрал проезжавший мимо водитель. Он отвез животное в ветеринарную клинику, где собаке была оказана помощь. Сейчас пес находится у новосибирца, пока ему не найдут заботливых хозяев.

Подобравший раненую собаку новосибирец снял видео со спасением животного, которого он первым делом повез в ветеринарную клинику.

Эта история не оставила равнодушной новосибирцев, вот что они пишут в комментариях:

— Сейчас собака, завтра не дай бог человек. Ужас! Спасителю спасибо — молодец!- написал один.

— Псину бесспорно жаль! Но она явно не бродяжка! Где ее неродивый тупой хозяин!- добавил второй.

— Когда в собаке больше мужества, чем во всей маршрутке людей, — отметил третий.

— Красавчик, не проехал мимо, помог барбосу, — поддержал четвертый.