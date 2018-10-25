Пассажиры возмущались, но водитель уехал: новосибирец подобрал сбитую маршруткой собаку
В среду, 24 октября водитель маршрутки сбил собаку и уехал, бросив покалеченного пса на дороге — его подобрал неравнодушный водитель.
— На улице Кирова возле остановки «Коммунстроевская», водитель маршрутного такси сбил собаку и уехал, несмотря на возмущение пассажиров, — рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Собаку подобрал проезжавший мимо водитель. Он отвез животное в ветеринарную клинику, где собаке была оказана помощь. Сейчас пес находится у новосибирца, пока ему не найдут заботливых хозяев.
Подобравший раненую собаку новосибирец снял видео со спасением животного, которого он первым делом повез в ветеринарную клинику.
Эта история не оставила равнодушной новосибирцев, вот что они пишут в комментариях:
— Сейчас собака, завтра не дай бог человек. Ужас! Спасителю спасибо — молодец!- написал один.
— Псину бесспорно жаль! Но она явно не бродяжка! Где ее неродивый тупой хозяин!- добавил второй.
— Когда в собаке больше мужества, чем во всей маршрутке людей, — отметил третий.
— Красавчик, не проехал мимо, помог барбосу, — поддержал четвертый.
Спас сбитую собаку..