2018-10-25T07:19:52+03:00
Общество

Избегал армии — получил штраф: новосибирец заплатит 40 тысяч за уклонение от службы

Житель Новосибирска заплатит 40 тысяч рублей за уклонение от службы в армии
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец избегал службы в армии и теперь заплатит денежный штраф.Новосибирец избегал службы в армии и теперь заплатит денежный штраф.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советском районе вынесли приговор мужчине, который, не имея веских причин, уклонялся от службы в армии.

— Стало известно, что 23-летний Андрей Пичуев с мая 2016 года по ноябрь 2017 года получал повестки для отправки к месту прохождения военной службы. При этом, не желая служить в армии, молодой человек для прохождения службы не являлся и не обжаловал решение районной призывной комиссии в призывной комиссии либо в суде, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Суд признал молодого новосибирца виновным в том, что он в 2012 году был поставлен на воинский учет, однако уклонился от призыва, не имея веских оснований для освобождения от призыва на военную службу.

— Также молодой человек подавал необоснованные жалобы на решение призывной комиссии районного военного комиссариата, не являясь при этом для отправки к месту прохождения военной службы, — добавили в ведомстве.

За уклонение от службы суд назначил Пичуеву наказание — штраф в 40 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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