2018-10-25T06:38:06+03:00
Происшествия

Клад в бельевом шкафу: молодая сибирячка попалась на продаже наркотиков

18-летняя жительница Новосибирска прятала наркотики дома в бельевом шкафу
Надежда ЯРКОВА
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Молодая девушка в Новосибирске занималась продажей наркотиков. Фото: УТ МВД по СФО.Молодая девушка в Новосибирске занималась продажей наркотиков. Фото: УТ МВД по СФО.
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В Новосибирске транспортные полицейские задержали девушку, она подозревается подозреваемую в продаже наркотиков.

— Сотрудники линейного отдела на станции Инская задержали 18-летнюю жительницу Новосибирск. Во время досмотра у нее нашли вещество, в составе которого эксперты обнаружили синтетический каннабиноид. Масса наркотического средства составила около 1 грамма, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Во время обыска в квартире девушки, полицейские нашли тайник с аналогичным наркотиком. В бельевом шкафу было спрятано более 5 граммов запрещенного к обороту вещества.

— Возбуждено уголовное дело по статье — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере, — добавили в ведомстве.

Сейчас расследование продолжается, полицейские устанавливают места, где покупался наркотик и лиц, причастных к их незаконному обороту.

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