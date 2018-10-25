Выжил после кошмара: новосибирцы спасают облитого кислотой кота
Новосибирские ветеринары борются за жизнь облитого кислотой кота: он частично лишился кожи и глаза. Волонтеры назвали пострадавшего от рук живодеров, но сумевшего выжить кота Пиратом.
— Этого кота кто-то облил кислотой. В клинике он уже месяц. Его глаз подлежит удалению, поскольку роговица вместе с кожей пострадали от ожогов. Также была видна кость на лбу. Лечение стоит не малых денег и для Пирата важна любая помощь, — написали волонтеры приюта для бездомных животных «Дари Добро».
В приюте добавили, что на лечение Пирата в день уходит около 1500 рублей.
— Его принесла к нам женщина, которая нашла его на дороге. Думала, что котик после ДТП, его сбила машина, у него была скальпированная рана на голове, но врачи в клинике после осмотра сказали, что это последствия кислоты. У него не было пяти сантиметров кожи, просто торчала кость черепа, притом уже сухая и был поврежден глаз — его уже не спасти, — рассказала КП — Новосибирск руководитель организации «Дари Добро» Оксана Маслова.
Волонтеры просят неравнодушных новосибирцев о помощи в лечении кота.
— Без ветеринарной помощи ему не справиться!— добавили они, отметив, что уже на лечение Пирата ушло около 60 тысяч.
Выжившему коту разъело глаз и кожу. Фото приют " Дари Добро".