2018-10-25T05:29:05+03:00
Общество

Пути залило: ехавший из Сочи до Новосибирска поезд встал на Кубани

Из-за обильных осадков на перегоне под Туапсе оказалась затоплена железная дорога
Надежда ЯРКОВА
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Под Адлером затопило железную дорогу и временно закрыто движение поездов.Под Адлером затопило железную дорогу и временно закрыто движение поездов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Краснодарском крае из-за подтопления железнодорожных путей закрыли на время проезд: 11 поездов, в том числе до Новосибирска — остановили.

— На железной дороге под Таупсе продолжает работы по восстановлению работы путей на перегоне Греческий — Кривенковская, которые оказались подтоплены в результате обильных осадков, — рассказали в пресс-службе СКЖД. — На устранение последствий непогоды вызвали 170 железнодорожников.

В среду, 24 октября 16:08 на двухпутном участке Греческий — Кривенковская Краснодарского региона из-за подтопления железнодорожных путей было закрыто движение поездов. Среди 11 оказавшихся на переезде поездов, есть и ехавший по маршруту «Адлер — Новосибирск».

В СКЖД отметили, что все пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием и бутилированной водой. Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы в ближайшее время восстановить движение поездов.

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