2018-10-25T04:52:13+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 25 октября потеплеет до плюс 8 градусов

Сегодня в городе будет тепло и без осадков
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет тепло до плюс 8 градусов.Сегодня будет тепло до плюс 8 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В четверг, 25 октября в Новосибирск на время придет потепление, температура поднимется до плюс 8 градусов.

— Сегодня днем ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем составит плюс 6-8 градусов, к ночи опустится до 0 — минус 2 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

По области также будет переменная облачность, без осадков, лишь ночью по северо-востоку в отдельных районах возможен мокрый снег. Ночью на дорогах местами гололедица. Дневная температура будет в пределах плюс 4-9 градусов, ночная составит минус 4 — плюс 1 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с потеплением днем до плюс 8 градусов, к ночи станет прохладнее, температура опустится до 0 градусов. В выходные в городе значительно потеплеет — дневная температура будет доходить до плюс 13 градусов, осадков не ожидается.

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