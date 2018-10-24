Рыбалка за 500 тысяч: новосибирскому пенсионеру грозит наказание за незаконную ловлю рыбы
Речная полиция задержала 64-летнего жителя поселка Линево, который незаконно ловил рыбу в районе базы отдыха «Синеморье».
Мужчина имел моторную лодку, а рыбу ловил с помощью рыболовной сети длиной 35 метров.
- На данный момент сотрудникам ЛО МВД в Речном порту удалось изъять 39 экземпляров рыб, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО. - В основном это были осетры, судаки и налимы. Изъята также незаконно используемая рыболовная сеть.
В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Мужчина может получить наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей либо 2 года лишения свободы.