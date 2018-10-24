2018-10-24T20:11:39+03:00
Общество

Рыбалка за 500 тысяч: новосибирскому пенсионеру грозит наказание за незаконную ловлю рыбы

За рыбалку вне закона мужчина может получить большой штраф либо 2 года тюремного заключения
Алена КУЛЕШОВА
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Речная полиция задержала 64-летнего жителя поселка Линево.Речная полиция задержала 64-летнего жителя поселка Линево.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Речная полиция задержала 64-летнего жителя поселка Линево, который незаконно ловил рыбу в районе базы отдыха «Синеморье».

Мужчина имел моторную лодку, а рыбу ловил с помощью рыболовной сети длиной 35 метров.

- На данный момент сотрудникам ЛО МВД в Речном порту удалось изъять 39 экземпляров рыб, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО. - В основном это были осетры, судаки и налимы. Изъята также незаконно используемая рыболовная сеть.

В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Мужчина может получить наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей либо 2 года лишения свободы.

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