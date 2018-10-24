Секретарь Совбеза Патрушев сравнил трагедию в Керчи с событиями под Новосибирском

24 Окт. 15:35 2018-10-24T15:35:59+03:00

В Барабинске расследуется дело, связанное с воспитанником колледжа. Он тоже пришел на занятия с ружьем и устроил стрельбу

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Николай Патрушев потребовал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов. Секретарь Совета безопасности РФ заявил об этом в связи с трагедией в Керчи – там вооруженный подросток устроил взрыв в колледже и открыл стрельбу по людям.

Патрушев подчеркнул, что эта трагедия говорит о неэффективной работе с молодежью.

Секретарь Совбеза отметил, что подобные нападения происходили и в других российских городах - в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске и Барабинске.

Напомним, 10 мая 17-летний студент барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника из принесенного с собой ружья, которое принадлежит его отцу, после чего покончил с собой. Сейчас по этому делу еще идет следствие.

Тем временем, новосибирские православные активисты обвинили в трагедии песню рэпера Оксимирона. Подробнее об этом - в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».