2018-10-24T13:51:49+03:00
Общество

Сибирячки в сказочных костюмах разделись перед камерой

Елена Прихожай устроила необычную осеннюю фотосессию
Татьяна СОЛОВОВА
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Сказочные кадры фотограф снимала в окрестностях Новосибирска. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.Сказочные кадры фотограф снимала в окрестностях Новосибирска. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
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Новосибирский фотограф Елена Прихожай не стесняется делать откровенные кадры, свою новую фотосессию она посвятила сказочной теме.

- Эту серию фотографий я назвала «Легенды поздней осени», - рассказывает Елена.

Сразу две модели сыграли роль эльфиек: их образ дополнили дудочка, фонарь и остроконечные уши.

Как вам такая белая колдунья? Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Как вам такая белая колдунья? Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

- Съемка была в лесу у Северного объезда, - рассказывает Елена. – Все аксессуары для девушек я делала своими руками.

Еще одна модель позировала для Елены топлес в лесу у микрорайона «Европейский берег». На девушке были только корона и пышная юбка:

- Это не какой-то конкретный образ из сказок: я хотела, чтобы модель была похожа на белую колдунью, - говорит Елена. - Но для публикации в Интернете бюст девушки пришлось ретушировать.

Эту красивую эльфийку фотографировали в лесу возле Северного объезда. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Эту красивую эльфийку фотографировали в лесу возле Северного объезда. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Пользователи соцсетей старания фотографа и моделей оценили:

- Всё отлично! Только цензурные кружочки не нужны. Настоящее искусство естественно без прикрас, - пишут одни.

- Как из сказки, девушка-зима, - восхищаются другие.

Многие аксессуары для фотосессий Елена сделала своими руками. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

Многие аксессуары для фотосессий Елена сделала своими руками. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.

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