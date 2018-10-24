Сибирячки в сказочных костюмах разделись перед камерой
Новосибирский фотограф Елена Прихожай не стесняется делать откровенные кадры, свою новую фотосессию она посвятила сказочной теме.
- Эту серию фотографий я назвала «Легенды поздней осени», - рассказывает Елена.
Сразу две модели сыграли роль эльфиек: их образ дополнили дудочка, фонарь и остроконечные уши.
Как вам такая белая колдунья? Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
- Съемка была в лесу у Северного объезда, - рассказывает Елена. – Все аксессуары для девушек я делала своими руками.
Еще одна модель позировала для Елены топлес в лесу у микрорайона «Европейский берег». На девушке были только корона и пышная юбка:
- Это не какой-то конкретный образ из сказок: я хотела, чтобы модель была похожа на белую колдунью, - говорит Елена. - Но для публикации в Интернете бюст девушки пришлось ретушировать.
Эту красивую эльфийку фотографировали в лесу возле Северного объезда. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.
Пользователи соцсетей старания фотографа и моделей оценили:
- Всё отлично! Только цензурные кружочки не нужны. Настоящее искусство естественно без прикрас, - пишут одни.
- Как из сказки, девушка-зима, - восхищаются другие.
Многие аксессуары для фотосессий Елена сделала своими руками. Фото: Елена ПРИХОЖАЙ.