2018-10-24T12:44:53+03:00
Общество

В Новосибирске посвятили фотопроект Хэллоуину

Девушки примерили на себя образы арлекина, приведения, Малефисенты
Алена КУЛЕШОВА
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Так выглядит в представлении стилистов вампир. Фото: Алена УТРОБИНАТак выглядит в представлении стилистов вампир. Фото: Алена УТРОБИНА
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В обычной жизни эти девушки не выглядят столь устрашающе, жуткие образы примерили на себя вполне симпатичные брюнетки и блондинки. Повод к перевоплощению нашелся – на носу Хэллоуин. Организаторы понимают, в обществе отношение к этому западному празднику скептическое, но у них есть, что на это ответить:

- Говорят, что этот праздник дьявольский, но мы не считаем его дьявольским. Он празднуется в ночь на День всех святых. По поверью, на землю выходят духи, а люди, чтобы не навести на себя беду, маскируются под нечистую силу. Так что смысл этих нарядов самый положительный – защита, - объясняет свою позицию организатор Workshop Intensive Лидия Орембо.

Образ зомби-клоуна получился устрашающим. Фото: Алена УТРОБИНА

Образ зомби-клоуна получился устрашающим. Фото: Алена УТРОБИНА

В проекте приняли участие семь девушек, они примерили образы Малефисенты, приведения, вампира, злобного арлекина, клоуна-зомби.

Приведение, пожалуй, самый безобидный образ этой фотосессии. Фото: Алена УТРОБИНА

Приведение, пожалуй, самый безобидный образ этой фотосессии. Фото: Алена УТРОБИНА

Все образы сделаны профессионалами, поэтому и смотрятся очень артистично, над каждой девушкой трудились по несколько человек: стилисты, костюмеры, декораторы.

Это собирательный образ фотосессии, он символизирует добро и зло. Фото: Алена УТРОБИНА

Это собирательный образ фотосессии, он символизирует добро и зло. Фото: Алена УТРОБИНА

Стандартный образ арлекина. фото: Алена УТРОБИНА

Стандартный образ арлекина. фото: Алена УТРОБИНА

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