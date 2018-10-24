В Новосибирске посвятили фотопроект Хэллоуину
В обычной жизни эти девушки не выглядят столь устрашающе, жуткие образы примерили на себя вполне симпатичные брюнетки и блондинки. Повод к перевоплощению нашелся – на носу Хэллоуин. Организаторы понимают, в обществе отношение к этому западному празднику скептическое, но у них есть, что на это ответить:
- Говорят, что этот праздник дьявольский, но мы не считаем его дьявольским. Он празднуется в ночь на День всех святых. По поверью, на землю выходят духи, а люди, чтобы не навести на себя беду, маскируются под нечистую силу. Так что смысл этих нарядов самый положительный – защита, - объясняет свою позицию организатор Workshop Intensive Лидия Орембо.
Образ зомби-клоуна получился устрашающим. Фото: Алена УТРОБИНА
В проекте приняли участие семь девушек, они примерили образы Малефисенты, приведения, вампира, злобного арлекина, клоуна-зомби.
Приведение, пожалуй, самый безобидный образ этой фотосессии. Фото: Алена УТРОБИНА
Все образы сделаны профессионалами, поэтому и смотрятся очень артистично, над каждой девушкой трудились по несколько человек: стилисты, костюмеры, декораторы.
Это собирательный образ фотосессии, он символизирует добро и зло. Фото: Алена УТРОБИНА
Стандартный образ арлекина. фото: Алена УТРОБИНА