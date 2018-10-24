Новосибирские врачи первые в России внедряют установку кардиостимулятора по новой методике

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-24T12:17:33+03:00

Установка в целом занимает около 30 минут. Ставится кардиостимулятор на 10 лет, затем его придется заменить. Фото: Минздрав Новосибирской области

Электрод ставят в сердце - в пучок Гиса через небольшой разрез и без наркоза

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Люди страдающие брадикардией* в Новосибирске получили новый шанс на активную жизнь. До недавнего времени кардиостимуляторы ставили в различные участки сердца, что затем могло вызывать развитие сердечной недостаточности и аритмии. Это происходило из-за того, что импульс был не естественный. Но в Новосибирском областном кардиодиспансере врачи освоили и активно внедряют новую методику установки кардиостимулятора. Теперь электрод ставят в специальное место — в пучок Гиса:

— Такой метод получил название гисиальная стимуляция. Электрические импульсы в этой области вызывают сокращение сердца почти идентичное природному, — рассказал Сергей Зенин заведующий отделением сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Новосибирского областного кардиодиспансера.

Этот метод позволяет снизить негативные риски для пациентов и является малотравматичным. Врач устанавливает кардиостимулятор через небольшой разрез под местной анестезией, то есть без наркоза. Через сосуд вводит электрод в сердце под контролем рентгена. При этом пациент все время находится в сознании. Врач просит его активно подышать, покашлять, рассказать об ощущениях. Установка в целом занимает около 30 минут. Ставится кардиостимулятор на 10 лет, затем его придется заменить. Новосибирские врачи провели уже шесть подобных операций.

*Брадикардия — нарушение ритма сердца, характеризующееся снижением пульса до 40 ударов в минуту и ниже.