2018-10-24T11:10:14+03:00
Происшествия

Смерть на «встречке»: водитель внедорожника устроил ДТП с «Тойотой», в котором погибли три человека

Водитель внедорожника устроил ДТП с «Тойотой», в котором трое человек погибли, и травмированы два ребенка
Надежда ЯРКОВА
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Утром на трассе под Новосибирском погибли три человека.Утром на трассе под Новосибирском погибли три человека.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В утреннем ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области погибли трое: два водителя и пассажирка.

— Смертельная авария произошла сегодня, 24 октября около 8 утра в Убинском районе на 1246-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Водитель 1977 года рождения за рулем Nissan X-Trail выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Ist, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии погиб водитель «Тойоты» 1966 года рождения, он скончался от травм на месте аварии. Позже в больнице скончались водитель «Ниссана» и женщина-пассажир 1981 года рождения, которая была с ним в машине. Также, по предварительным данным, в ДТП травмы получили двое детей.

— На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии, — добавили в полиции.

Двое детей после аварии доставлены в больницу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Двое детей после аварии доставлены в больницу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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