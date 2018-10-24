Ставить в пример: новосибирская поликлиника №7 станет образцом для всех остальных

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-24T11:15:15+03:00

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Во время визита в Новосибирск замминистра здравоохранения посетила «Городскую клиническую поликлинику №7» на улице Бориса Богаткова, и осталась довольна работой больницы.

— Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева высоко оценила работу по повышению доступности медицинских услуг в Новосибирской области. Во время своей рабочей поездки она побывала в «Городской клинической поликлинике №7». Технологии по повышению доступности медицинских услуг в Новосибирской области, которые применяются в поликлинике, получили высокую оценку на федеральном уровне, — говорится в сообщении пресс-службы Правительства НСО.

Замминистра отметила, что в Новосибирской области удачно проходит реализация федерального приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». По ее мнению, новосибирская больница может считаться пилотным проектом по отработке стандарта детской и взрослой поликлиники для страны.

— Мы возьмем поликлинику №7 за основу, — сказала Татьяна Яковлева.

Среди новых проектов, в поликлинике и Новосибирской области успешно применяются проект «Аптека-склад», а также запущен роботизированный call-центр. Также во время посещения больницы первый замминистра оценила в больнице кабинеты неотложной помощи и кабинет здорового ребенка, а также комфортные места для ожидания в регистратурах и организацию рабочего места по системе 5S.