2018-10-24T09:44:38+03:00
Общество

Нажиться на обмане: сибирячка продавала в интернете несуществующих породистых щенков

Женщина брала предоплату за щенков, а после переставала выходить на связь с покупателями
Надежда ЯРКОВА
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Сибирчка придумала себе бизнес - продажу виртуальных породистых щенков.Сибирчка придумала себе бизнес - продажу виртуальных породистых щенков.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Подозреваемая в мошенничестве сибирячка оказалась уже ранее судима за аналогичное преступление.

— Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Новосибирского района области. Выяснилось, что она в интернете подавала объявления о продаже породистых щенков. С потенциальных покупателей она брала обязательную предоплату. После того, как они переводили деньги на банковскую карту подозреваемой, женщина больше с ними на связь не выходила, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Стало известно, что таким образом она обманула двух жительниц Центрального района, одной из которых был причинен ущерб в 11 тысяч рублей, а другой — в 19 тысяч рублей.

— По двум случаям возбуждены уголовные дела по статье — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас решается вопрос об избрании для сибирячки меры пресечения, — добавили в ведомстве.

Также полицейские устанавливают причастность женщины к подобным мошенничествам и ищут пострадавших от нее горожан.

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