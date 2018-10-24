Нажиться на обмане: сибирячка продавала в интернете несуществующих породистых щенков
Подозреваемая в мошенничестве сибирячка оказалась уже ранее судима за аналогичное преступление.
— Полицейские задержали 26-летнюю жительницу Новосибирского района области. Выяснилось, что она в интернете подавала объявления о продаже породистых щенков. С потенциальных покупателей она брала обязательную предоплату. После того, как они переводили деньги на банковскую карту подозреваемой, женщина больше с ними на связь не выходила, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Стало известно, что таким образом она обманула двух жительниц Центрального района, одной из которых был причинен ущерб в 11 тысяч рублей, а другой — в 19 тысяч рублей.
— По двум случаям возбуждены уголовные дела по статье — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас решается вопрос об избрании для сибирячки меры пресечения, — добавили в ведомстве.
Также полицейские устанавливают причастность женщины к подобным мошенничествам и ищут пострадавших от нее горожан.