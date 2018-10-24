2018-10-24T09:07:18+03:00
Общество

Новосибирцы решат, сколько сроков может работать мэром один человек

Совет депутатов назначил публичные слушания о внесении изменений в Устав Новосибирска
Александра БРУНЯ
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Публичный слушания пройдут 15 ноября в 11.00 в Большом зале мэрии.Публичный слушания пройдут 15 ноября в 11.00 в Большом зале мэрии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня, на Сессии Совета депутатов было решено провести публичные слушания по внесению изменений в главный документ города. Устав предлагают привести в порядок с федеральным законодательством, а также прописать новые ограничения для мэра:

— Предлагается закрепить, что одно и то же лицо не может занимать должность мэра Новосибирска более двух сроков подряд, — рассказал Александр Бестужев, председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по местному самоуправлению.

Депутаты публичные слушания поддержали. Их проведут 15 ноября в 11.00 в Большом зале мэрии.

Напомним, что за ограничение сроков выступал и ныне действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Подобные предложения в профильную комиссию вносились и при предыдущем градоначальнике, но дальше нее не проходили. Раньше закон позволял отклонять подобные инициативы на уровне комиссии, сейчас же все предложения по Уставу города должны обсуждаться на Сессии депутатов.

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