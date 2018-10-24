2018-10-24T08:14:15+03:00
Общество

Отстоял права человека: экс-сенатор из Новосибирска отсудил у России 12 тысяч евро

Деньги должны выплатить из федерального бюджета
Надежда ЯРКОВА
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Бывший сенатор от Новосибирской области выиграл суд с Россией.Бывший сенатор от Новосибирской области выиграл суд с Россией.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить бывшему сенатору от Новосибирской области Алексею Мананникову денежную компенсацию.

Алексей Мананников подал иск в Европейский суд за принудительную психиатрическую экспертизу по делу об оскорблении судьи. Суд посчитал, что его семидневное пребывание в психиатрической больнице было незаконным. Решение опубликовано на сайте Страсбургского суда.

Напомним, в 2006 году на Алексея Мананникова было заведено уголовное дело об оскорблении двух сотрудников ДПС при проверке документов и осмотре багажника машины экс-сенатора. Мировой суд признал его виновным, однако освободил от наказания из-за истечения срока давности дела. Тогда Мананников обжаловал это решение, но судья Центрального районного суда Новосибирска Мария Шишкина жалобу отклонила.

В ответ на это Мананников своем блоге в «ЖЖ», обозвал Шишкину «басманной судьей» и просил привлечь ее к уголовной ответственности. Это стало поводом для возбуждения еще одного уголовного дела — о клевете на судью и неуважении к суду. Его отправили в больницу для прохождения принудительной медико-психиатрической экспертизы. Там бывший сенатор в первый же день объявил голодовку в знак протеста. В итоге он был оштрафован на 150 тысяч рублей, но позже обжаловал это решение. Верховный суд переквалифицировал дело на другую статью и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, освободив его уплаты из-за истечения срока давности.

— Суд считает, что разбирательство, ведущее к семидневному пребыванию заявителя в психиатрической больнице, не соответствовало требованию законности, — говорится в решении Европейского суда.

ЕСПЧ признал, что в отношении Мананникова российскими властями была нарушена Европейская конвенция о защите прав человека, и постановил выплатить ему 10 тысяч евро, а также, помимо этого, возместить судебные расходы в 2,4 тысячи евро.

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