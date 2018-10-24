2018-10-24T07:07:19+03:00
Общество

Спасание длиной в 8 часов: в опрокинувшемся на трассе грузовике с луком зажало мужчину

В Новосибирской области на трассе случилось ЧП, на месте работали спасатели
Надежда ЯРКОВА
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На трассе опрокинулся грузовик, который вез лук из Казахстана в Новосибирск. Фото: vk.com/assnso.На трассе опрокинулся грузовик, который вез лук из Казахстана в Новосибирск. Фото: vk.com/assnso.
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На трассе в Новосибирской области перевернулся грузовик с луком: зажатого в кабине экспедитора доставали 8 часов.

— В понедельник, 22 октября в 22:15 дежурный получил сообщение об аварии на федеральной трассе «Байкал- Иртыш». Из-за гололеда водитель грузовика с прицепом, в котором был лук, ехавший из Казахстана в Новосибирск, не справился с управлением и слетел с трассы в кювет. Машина на большой скорости перевернулась и легла на кабину, прицеп сложился и накрыл грузовик, — рассказали в пресс-службе аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Меньше чем через час спасатели Чановского поисково-спасательного отряда были на месте. К этому времени проезжающие дальнобойщики первыми начали оказывать помощь пострадавшим, и смогли сами достать из кабины живого водителя, который тут же был передан бригаде скорой помощи. Однако в кабине остался заблокирован экспедитор и добраться до него оказалось невозможным без применения спецредств. Поэтому на помощь спасателям выехала дежурная смена Куйбышевского поисково — спасательного отряда.

— Приехавший на место аварии подъемный кран не смог поднять прицеп, тогда спасатели вместе с дальнобойщиками разгрузили прицеп своими руками, тем самым освободив его от груза, после чего спасатели сделали в кабине окошко, через которое врачи смогли поставить обезболивающее пострадавшему мужчине, который все это время был в сознании. Также сибиряки передавали ему в кабину чай, кофе и укрыли зажатого своей одеждой, — отметили в пресс-службе. — В итоге, после 8 часов работ, мужчину удалось достать из кабины.

В ведомстве добавили, что в операции участвовали не только спасатели, но и пожарные, медики, полиция и неравнодушные водители.

В кабине грузовика остался зажат экспедитор. Фото: vk.com/assnso

В кабине грузовика остался зажат экспедитор. Фото: vk.com/assnso

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