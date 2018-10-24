2018-10-24T10:20:30+03:00
Происшествия

Давали деньги и забирали квартиры: в Новосибирске вынесли приговор женщине за мошенничество

Женщина во всем призналась и активно сотрудничала со следствием
Надежда ЯРКОВА
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Женщина придумала как обманывать нуждающихся в деньгах новосибирцев и попала под суд.Женщина придумала как обманывать нуждающихся в деньгах новосибирцев и попала под суд.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Суд вынес приговор женщине, которая отбирала квартиры у приходивших за займами новосибирцев.

— Центральный районный суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая обвинялась в пяти преступлениях. Следствие установило, что женщина работала на пару со своим 49-летним сообщником. Он выдавал нуждающимся займы под залог квартир и воспользовавшись юридической неграмотностью последних, уговаривал их написать доверенность на имя подельницы. Таким образом, она могла по своему усмотрению распоряжаться заложенной недвижимостью. Помимо этого, в случае просрочки платежа по договору предусматривалась неустойка в размере от 2 до 7% от суммы займа за каждый день просрочки, — рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

Через какое то время после выдачи займов либо не брал деньги, либо предлагал должникам отсрочку по платежам, специально создавая условия для начисления неустойки.

После этого, без ведома обманутых граждан со своей помощницей он заключал соглашения об отступном, по условиям которых заемщики вместо погашения сумм займов с процентами и начисленной неустойкой, передавали в собственность им находившиеся в залоге квартиры. При этом соглашения заключались без ведома заемщиков, а цена на имущество была занижена при передаче в качестве отступных. Таким образом они обманули доверчивых новосибирцев на более чем 6 млн. рублей.

— С учетом полного признания вины и активного сотрудничества, с женщиной было заключено соглашение о досудебном сотрудничестве со следователями, — отметили в ведомстве.

В итоге женщина была признана виновной, ей назначено наказание — 3 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

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