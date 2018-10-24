2018-10-24T05:23:39+03:00
Происшествия

Смертельная прогулка: возле ДК «Металлурга» «Тойота» сбила пешехода

Сбивший насмерть мужчину водитель оказался пьяным
Надежда ЯРКОВА
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Водитель и пассажир "Тойоты" оказались пьяными. Фото: аварийных комиссаров МОО АВАРКОМ и подписчиков «Инцидент.Новосибирск».Водитель и пассажир "Тойоты" оказались пьяными. Фото: аварийных комиссаров МОО АВАРКОМ и подписчиков «Инцидент.Новосибирск».
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Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 23 октября в Ленинском районе.

— На перекрестке улиц Ватутина и Котовского, рядом с остановкой «ДК Металлург» водитель за рулем Toyota Allion сбил парня. Погибшему на вид примерно лет 25. От полученных травм пешеход скончался на месте, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Также со слов очевидцев, водитель и пассажир «Аллиона» были в сильном алкогольном опьянении.

На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

Сбитый "Тойотой" пешеход погиб на месте. Фото: аварийных комиссаров МОО АВАРКОМ и подписчиков «Инцидент.Новосибирск».

Сбитый "Тойотой" пешеход погиб на месте. Фото: аварийных комиссаров МОО АВАРКОМ и подписчиков «Инцидент.Новосибирск».

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