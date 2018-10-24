Смертельная прогулка: возле ДК «Металлурга» «Тойота» сбила пешехода
Сбивший насмерть мужчину водитель оказался пьяным
Водитель и пассажир "Тойоты" оказались пьяными. Фото: аварийных комиссаров МОО АВАРКОМ и подписчиков «Инцидент.Новосибирск».
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Смертельное ДТП произошло вчера вечером, 23 октября в Ленинском районе.
— На перекрестке улиц Ватутина и Котовского, рядом с остановкой «ДК Металлург» водитель за рулем Toyota Allion сбил парня. Погибшему на вид примерно лет 25. От полученных травм пешеход скончался на месте, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Также со слов очевидцев, водитель и пассажир «Аллиона» были в сильном алкогольном опьянении.
На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.
Сбитый "Тойотой" пешеход погиб на месте. Фото: аварийных комиссаров МОО АВАРКОМ и подписчиков «Инцидент.Новосибирск».