2018-10-24T03:46:44+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 24 октября обещают метель и гололед

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 24 октября
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе утром ожидается метель, на дорогах - гололед.Сегодня в городе утром ожидается метель, на дорогах - гололед.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе ожидается метель с мокрым снегом, на дорогах — гололед.

— В среду, 24 октября в Новосибирске будет переменная облачность, ночью и утром временами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем осадков не ожидается. Температура в течение дня составит плюс 3-5 градусов, к ночи опустится до минус 1-3 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

— Ветер будет западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также переменная облачность, в отдельных районах небольшие, ночью по востоку местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах плюс 3-8 градусов, ночная составит минус 1-6 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам теплый, но снежный день. Днем температура составит плюс 4 градусов, к ночи станет прохладнее до плюс 1 градусов. В последующие дни возможно временное прекращение осадков, ожидается потепление до плюс 12 градусов.

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