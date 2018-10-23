Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-23T15:08:35+03:00

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Сотрудниками полиции в Тогучине (райцентр в Новосибирской области) был задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков.

- При личном досмотре у него было изъято около 40 грамм наркотического вещества, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, - после проведенного исследования удалось установить, что изъятое является героином.

Данный наркотик, упакованный в пакет и перемотанный изолентой, мужчина собирался перебросить через забор в исправительное учреждение, где ранее он уже отбывал наказание.

После обыска оперативникам удалось обнаружить еще 185 грамм героина, которые мужчина прятал в кухонном гарнитуре и в углярке на приусадебном участке.

В ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей.