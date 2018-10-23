Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-23T13:58:23+03:00

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Жители села Каменка в Новосибирском районе удивляются новому пешеходному переходу, ведущему к школе. Зебра была нанесена в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Затем возле нее появился забор.

У строителей, работающих на данном объекте, похоже, были разные схемы, в итоге забор не дает пешеходам перейти на безопасную сторону дороги. Фотографии опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск», куда написали возмущенные местные жители.

— Сначала построили тротуар так, что школьный автобус просто не может заехать ни к школе, ни на парковку. Стали строить забор. Пролеты вкопали чуть ли не посреди тротуара, так что теперь, чтобы пройти по тротуару, надо проявить гимнастические способности, — пишет подписчик Виталий.

— Чтобы им (пешеходным переходом — Ред.) воспользоваться, нужно выйти на узкую проезжую часть, пройти по ней по ходу движения и снова потом топать по проезжей части, чтобы выбраться на тротуар. Такая вот небезопасная дорога к знаниям, — добавляет еще одна возмущенная жительница Каменки, Любовь.