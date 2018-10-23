Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-23T10:16:15+03:00

В Новосибирске мужчина остался жив, но в шоке, после падения с пятого этажа. Фото: "КП" Архив

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Инцидент произошел сегодня рано утром в Дзержинском районе

— В полицию поступило сообщение о том, что около 7:45 утра из окна 5-го этажа по улице Трикотажной выпал мужчина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Со слов очевидцев в группе «ЧП-Новосибирск» в соцсетях, у мужчины, скорее всего, открытый перелом ноги, сам он в шоке. По всей вероятности, накануне было немало выпито.

В полиции также добавили, что он был доставлен в больницу с травмами. Информации о том, что он погиб — нет.