Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Мужчина выжил, упав с окна пятого этажа
В Новосибирске мужчина остался жив, но в шоке, после падения с пятого этажа.Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел сегодня рано утром в Дзержинском районе
— В полицию поступило сообщение о том, что около 7:45 утра из окна 5-го этажа по улице Трикотажной выпал мужчина, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Со слов очевидцев в группе «ЧП-Новосибирск» в соцсетях, у мужчины, скорее всего, открытый перелом ноги, сам он в шоке. По всей вероятности, накануне было немало выпито.
В полиции также добавили, что он был доставлен в больницу с травмами. Информации о том, что он погиб — нет.