2018-10-23T09:15:16+03:00
Общество

Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель

Римма Шатовкина была в должности председателя областного суда с 2012 года
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Новосибирском областном суде новые назначения.В Новосибирском областном суде новые назначения.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирском областном суде новые назначения — сменился председатель.

Полномочия действующего председателя Новосибирского областного суда — Риммы Шатовкиной истекают 23 октября — на ее место назначен заместитель.

— Приказом Верховного суда РФ от 18.10.2018 в связи с прекращением полномочий председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной с 23 октября 2018 года осуществление полномочий председателя Новосибирского областного суда возложено на заместителя председателя Новосибирского областного суда Пилипенко Елену Александровну, — говорится на официальном сайте ведомства.

Добавим, что Римма Шатовкина занимала должность председателя областного суда с 2012 года.

Елена Пилипенко ранее занимала должность судьи Ленинского района Новосибирска, затем работала в Новосибирском областном суде. В 2015 году была назначена на должность председателя Дзержинского районного суда. С 2017 года Пилипенко работала заместителем председателя Новосибирского областного суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке