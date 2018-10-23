Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-23T09:15:16+03:00

Римма Шатовкина была в должности председателя областного суда с 2012 года

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В Новосибирском областном суде новые назначения — сменился председатель.

Полномочия действующего председателя Новосибирского областного суда — Риммы Шатовкиной истекают 23 октября — на ее место назначен заместитель.

— Приказом Верховного суда РФ от 18.10.2018 в связи с прекращением полномочий председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной с 23 октября 2018 года осуществление полномочий председателя Новосибирского областного суда возложено на заместителя председателя Новосибирского областного суда Пилипенко Елену Александровну, — говорится на официальном сайте ведомства.

Добавим, что Римма Шатовкина занимала должность председателя областного суда с 2012 года.

Елена Пилипенко ранее занимала должность судьи Ленинского района Новосибирска, затем работала в Новосибирском областном суде. В 2015 году была назначена на должность председателя Дзержинского районного суда. С 2017 года Пилипенко работала заместителем председателя Новосибирского областного суда.