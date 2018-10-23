Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета

СЕГОДНЯ 08:09 2018-10-23T08:09:39+03:00

В политехническом коллежде прошла эвакуация учащихся и преподавателей. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Сегодня в здании колледжа в Советском районе Новосибирска нашли подозрительный пакет

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В Академгородке из политехнического колледжа были эвакуированы преподаватели и учащиеся.

Инцидент произошел во вторник, 23 октября утром. Из политехнического колледжа на улице Российская,3 были эвакуированы люди.

— В полицию поступило сообщение о том, что в колледже найден бесхозный пакет. Сотрудники полиции тут же выехали на место вызова. При проверке выяснилось, что в пакете лежат забытые кем-то спортивные штаны, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции добавили, что хозяин пакета установлен, штаны возвращены владельцу. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружено.