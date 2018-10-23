Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
В Академгородке из политехнического колледжа были эвакуированы преподаватели и учащиеся.
Инцидент произошел во вторник, 23 октября утром. Из политехнического колледжа на улице Российская,3 были эвакуированы люди.
— В полицию поступило сообщение о том, что в колледже найден бесхозный пакет. Сотрудники полиции тут же выехали на место вызова. При проверке выяснилось, что в пакете лежат забытые кем-то спортивные штаны, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В полиции добавили, что хозяин пакета установлен, штаны возвращены владельцу. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружено.
Оказалось, что в странном пакете были забытые спортивные штаны. Фото: "Инцидент.Новосибирск".