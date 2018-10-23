К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью

СЕГОДНЯ 07:39 2018-10-23T07:40:04+03:00

Еще не 31 октября, а новосибирцы уже начинают примерять на себя жуткие и пугающие образы «мертвяков»

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Пассажиры новосибирского метро были шокированы, встретив девушку с разрезом на все лицо.

Фотография появилась в группе «Мода новосибирского метро» и видно, что саму девушку ее образ вполне устраивает: она сидит и спокойно смотрит в телефон.

На лице у девушки месиво из мяса и крови, а губы рассечены практически до ушей, при этом челюсть практически отсутствует — вот такой необычный и вместе с тем пугающий грим получился.

Пользователи соцсетей обсуждают сибирячку и ее жуткий вид:

— К кануну дня всех святых готова, — пишет один.

— Страшна, вырубай, — добавляет второй.

— Рановато она себе пасть выпилила, — отмечает третий.