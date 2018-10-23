Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Новосибирец позарился на оставленный в коридоре в детской коляске ноутбук и попал под уголовное дело.
— Инцидент произошел 21 сентября. В отдел полиции № 9 «Первомайский» по Новосибирску обратилась жительница общежития, проживающая на улице 1-й Механической. Сибирячка обнаружила пропажу ноутбука из детской коляски, стоящей в коридоре общежития. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе областного МВД.
В скором времени полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 24-летний житель Первомайского района.
— Задержанный пояснил, что украденный ноутбук он продал неизвестному человеку на остановке «Звездная», — добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье — кража. С уличенного в краже новосибирца взята подписка о не выезде. Проводится расследование.