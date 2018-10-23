Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-23T06:57:24+03:00

Новосибирец не смог пройти мимо лежавшего в коридоре ноутбука и украл его. Фото: Влад КОМЯКОВ

Кража произошла в Первомайском районе в одном из общежитий

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Новосибирец позарился на оставленный в коридоре в детской коляске ноутбук и попал под уголовное дело.

— Инцидент произошел 21 сентября. В отдел полиции № 9 «Первомайский» по Новосибирску обратилась жительница общежития, проживающая на улице 1-й Механической. Сибирячка обнаружила пропажу ноутбука из детской коляски, стоящей в коридоре общежития. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе областного МВД.

В скором времени полицейские установили и задержали подозреваемого, им оказался ранее не судимый 24-летний житель Первомайского района.

— Задержанный пояснил, что украденный ноутбук он продал неизвестному человеку на остановке «Звездная», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — кража. С уличенного в краже новосибирца взята подписка о не выезде. Проводится расследование.