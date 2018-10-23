Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-23T06:21:48+03:00

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денег в особо крупном размере

Изменить размер текста: A A

Прокурор Колыванского района Новосибирской области во время проверки обнаружил нарушения при исполнении муниципальных контрактов подрядчиком в поселке.

— Выяснилось, что в сентябре 2017 года администрация рабочего поселка для реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» заключила с ООО СК «Строитель» муниципальный контракт на выполнение благоустройства площадок в поселке Колывань. Контракт предусматривал проведение работ на сумму свыше 7,5 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Недобросовестный руководитель организации-подрядчика в актах приема-передачи выполненных работ дал не соответствующие действительности, а в несколько раз завышенные, сведения об объемах и стоимости произведенных работ: об асфальте, тротуарной плитке, электрооборудовании и прочем. Эти акты были подписаны главой администрации поселка Колывань, и в полном объеме деньги перечислены на расчетный счет ООО СК «Строитель».

— По итогам, руководитель подрядных работ обманул и украл из бюджета поселка почти 2,3 миллиона рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены к следователям для дачи правовой оценки, — отметили в ведомстве.

По результатам их рассмотрения в отношении директора организации возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Прокуратура района предъявила иск к руководителю фирмы и обществу о взыскании суммы причиненного ущерба.

Сейчас иск находится на рассмотрении. Ход расследования будет контролироваться прокуратурой.