2018-10-23T05:41:45+03:00
Происшествия

День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий

Сегодня утром пробки в городе оцениваются в максимальные 9 баллов
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром на дорогах множество аварий.Сегодня утром на дорогах множество аварий.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во вторник утром, 23 октября сразу в нескольких районах города произошли аварии, которые спровоцировали заторы на дорогах.

— Несколько аварий «заморозили» движение по Октябрьскому мосту, множество ДТП произошло и на других дорогах Новосибирской области. Сразу после Экспоцентра при движении в сторону аэропорта, водитель за рулем Toyota Mark II не справился с управлением и влетел в отбойник, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также при въезде на Бугринский мост со стороны левого берега случилось массовое ДТП — Honda CR-V, оранжевый седан и еще несколько автомобилей. Помимо этого на Бердском шоссе, перед въездом в Бердск, произошло два ДТП на расстоянии 200 метров друг от друга.

Пробки на дорогах оцениваются в 9 баллов. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пробки на дорогах оцениваются в 9 баллов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— На трассе Р-254 фура DAF съехала в кювет. Есть два пострадавших с травмами средней тяжести, — пишут очевидцы.

На Северном объезде на бок завалился Mercedes-Benz Axor. Из грузовика вылилось горючее, водитель не пострадал.

Как предполагают очевидцы, причиной ДТП стал выпавший снег. Дорога скользкая, видимость плохая, а переобулись не все.

По данным «Яндекс. Пробки» сейчас в Новосибирске сохраняются 9-бальные пробки, движение на дорогах затруднено, скорость движения на отдельных участках дорог не превышает 7 км/ч.

Всплеск аварий возможен из-за выпавшего снега.

Всплеск аварий возможен из-за выпавшего снега.

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