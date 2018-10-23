День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Во вторник утром, 23 октября сразу в нескольких районах города произошли аварии, которые спровоцировали заторы на дорогах.
— Несколько аварий «заморозили» движение по Октябрьскому мосту, множество ДТП произошло и на других дорогах Новосибирской области. Сразу после Экспоцентра при движении в сторону аэропорта, водитель за рулем Toyota Mark II не справился с управлением и влетел в отбойник, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Также при въезде на Бугринский мост со стороны левого берега случилось массовое ДТП — Honda CR-V, оранжевый седан и еще несколько автомобилей. Помимо этого на Бердском шоссе, перед въездом в Бердск, произошло два ДТП на расстоянии 200 метров друг от друга.
Пробки на дорогах оцениваются в 9 баллов.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— На трассе Р-254 фура DAF съехала в кювет. Есть два пострадавших с травмами средней тяжести, — пишут очевидцы.
На Северном объезде на бок завалился Mercedes-Benz Axor. Из грузовика вылилось горючее, водитель не пострадал.
Как предполагают очевидцы, причиной ДТП стал выпавший снег. Дорога скользкая, видимость плохая, а переобулись не все.
По данным «Яндекс. Пробки» сейчас в Новосибирске сохраняются 9-бальные пробки, движение на дорогах затруднено, скорость движения на отдельных участках дорог не превышает 7 км/ч.
Всплеск аварий возможен из-за выпавшего снега.