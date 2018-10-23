2018-10-23T05:01:53+03:00
Общество

Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов

Мужчина накопил больше 400 тысяч долга по алиментам перед своим 16-летним сыном
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Должник спрятался от приставов, а его сожительница пыталась выдать его за кота.Должник спрятался от приставов, а его сожительница пыталась выдать его за кота.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Задолжавший по алиментам более 400 тысяч рублей новосибирец, пытался спрятаться от приставов в туалете, но был найден.

— У судебных приставов Мошковского района Новосибирской области находилось дело о взыскании алиментов на сумму больше 400 тысяч с 49-летнего местного жителя на содержание его 16-летнего сына. Чтобы новосибирец погасил долг, приставы применяли и ограничение на выезд за границу, и арест имущества, и даже отправляли мужчину в Центр занятости населения, для устройства на работу, — рассказали в пресс-службе областного УФССП.

К тому же должник уже привлекался за неуплату алиментов, и даже был арестован на 10 суток. Однако, после отбытия наказания он не спешил закрыть свой долг. Тогда приставы привлекли его к уголовной ответственности.

— Из-за того, что должник не явился в назначенное время на допрос, приставы сами выехали к нему по адресу проживания. Дверь приставам открыла его сожительница, ответив, что мужчины нет дома. А чтобы они могли в этом убедиться, предложила им войти в дом, — описали ситуацию приставы.

Однако, в какой-то момент со стороны туалета раздался шорох, который хозяйка дома объяснила, пробравшимся в уборную комнату котом. Но приставы нашли за дверью комнаты не кота, а спрятавшегося там мужчину, который надеялся избежать встречи с приставами, затаившись в «укромном» месте.

Должника доставили в отдел приставов, а его уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов, было направлено в суд, где ему вынесли приговор — 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке