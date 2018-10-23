Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов

СЕГОДНЯ 05:01 2018-10-23T05:01:53+03:00

Должник спрятался от приставов, а его сожительница пыталась выдать его за кота. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Задолжавший по алиментам более 400 тысяч рублей новосибирец, пытался спрятаться от приставов в туалете, но был найден.

— У судебных приставов Мошковского района Новосибирской области находилось дело о взыскании алиментов на сумму больше 400 тысяч с 49-летнего местного жителя на содержание его 16-летнего сына. Чтобы новосибирец погасил долг, приставы применяли и ограничение на выезд за границу, и арест имущества, и даже отправляли мужчину в Центр занятости населения, для устройства на работу, — рассказали в пресс-службе областного УФССП.

К тому же должник уже привлекался за неуплату алиментов, и даже был арестован на 10 суток. Однако, после отбытия наказания он не спешил закрыть свой долг. Тогда приставы привлекли его к уголовной ответственности.

— Из-за того, что должник не явился в назначенное время на допрос, приставы сами выехали к нему по адресу проживания. Дверь приставам открыла его сожительница, ответив, что мужчины нет дома. А чтобы они могли в этом убедиться, предложила им войти в дом, — описали ситуацию приставы.

Однако, в какой-то момент со стороны туалета раздался шорох, который хозяйка дома объяснила, пробравшимся в уборную комнату котом. Но приставы нашли за дверью комнаты не кота, а спрятавшегося там мужчину, который надеялся избежать встречи с приставами, затаившись в «укромном» месте.

Должника доставили в отдел приставов, а его уголовное дело об уклонении от уплаты алиментов, было направлено в суд, где ему вынесли приговор — 5 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.