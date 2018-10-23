Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег

СЕГОДНЯ 03:40 2018-10-23T03:40:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 октября в городе днем будет пасмурно и ожидается мокрый снег.

— Сегодня в Новосибирске облачно с прояснениями, днем возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем составит 0 — плюс 2 градусов, ночью будет около 0 — минус 2 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.— Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области прогноз похожий: днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег. Дневная температура будет колебаться в пределах минус 1- плюс 4 градусов, ночью опустится до минус 4 — плюс 1 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 9 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег. Дневная температура составит 0 градусов, ночная будет минус 1 градусов. В последующие дни в город придут осадки, преимущественно это будет снег, но временами возможен и дождь.