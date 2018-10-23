2018-10-23T03:40:25+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег

Сегодня новосибирцев ждет относительно теплая и снежная погода
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня новосибирцев ждут обильные осадки в виде мокрого снега.Сегодня новосибирцев ждут обильные осадки в виде мокрого снега.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 октября в городе днем будет пасмурно и ожидается мокрый снег.

— Сегодня в Новосибирске облачно с прояснениями, днем возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха днем составит 0 — плюс 2 градусов, ночью будет около 0 — минус 2 градусов, — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.— Ветер будет северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области прогноз похожий: днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой мокрый снег. Дневная температура будет колебаться в пределах минус 1- плюс 4 градусов, ночью опустится до минус 4 — плюс 1 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 9 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают сегодня небольшой снег. Дневная температура составит 0 градусов, ночная будет минус 1 градусов. В последующие дни в город придут осадки, преимущественно это будет снег, но временами возможен и дождь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке