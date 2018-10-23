Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-23T07:15:30+03:00

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О таком педагоге можно только мечтать: стройная девушка в черном боди и на каблуках кружится на пилоне, попутно кружа головы мужчинам по ту сторону экрана. Героиней этого ролика стала 23-летняя новосибирская танцовщица Мария Денисова, она учит девушек pole dance.

Мария рассказала, что съемки видео длились 1,5 часа. Танцует она на 15-сантиметровых каблуках. Девушка говорит: это еще далеко не самый высокий каблук.

- Это еще «двоечка», а есть и «тройка», и «четверка», - перечисляет Мария. - На самом деле такая обувь мягкая и удобная за счет платформы. А еще она не скользит засчет специальной подошвы.

Правда, как признается девушка, обходятся такие туфли недешево: как минимум 5-6 тысяч рублей. И делают их под заказ.

- Для тех, кто только начинает, я бы посоветовала обычные босоножки на каблуках, - говорит Мария. И предупреждает: нужно будет запастись терпением. – У каждого разная предрасположенность к танцам, но могу точно сказать: пластика у любой девушки точно появится примерно через год тренировок.

А пока наслаждаемся видео с Марией, которое уже набирает популярность в Интернете.