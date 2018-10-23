2018-10-23T07:15:30+03:00
Общество

Сибирячка показала, как танцевать pole dance на 15-сантиметровых каблуках

Мария Денисова рассказала, какие трудности ждут танцовщиц [видео]
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:

Сибирячка на 15-сантиметровых каблуках эффектно станцевала pole dance.

Изменить размер текста:

О таком педагоге можно только мечтать: стройная девушка в черном боди и на каблуках кружится на пилоне, попутно кружа головы мужчинам по ту сторону экрана. Героиней этого ролика стала 23-летняя новосибирская танцовщица Мария Денисова, она учит девушек pole dance.

Мария рассказала, что съемки видео длились 1,5 часа. Танцует она на 15-сантиметровых каблуках. Девушка говорит: это еще далеко не самый высокий каблук.

- Это еще «двоечка», а есть и «тройка», и «четверка», - перечисляет Мария. - На самом деле такая обувь мягкая и удобная за счет платформы. А еще она не скользит засчет специальной подошвы.

Правда, как признается девушка, обходятся такие туфли недешево: как минимум 5-6 тысяч рублей. И делают их под заказ.

- Для тех, кто только начинает, я бы посоветовала обычные босоножки на каблуках, - говорит Мария. И предупреждает: нужно будет запастись терпением. – У каждого разная предрасположенность к танцам, но могу точно сказать: пластика у любой девушки точно появится примерно через год тренировок.

А пока наслаждаемся видео с Марией, которое уже набирает популярность в Интернете.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирские полицейские перехватили посылку с героином на зону
Зебра в никуда: дорогу к новосибирской школе перегородил забор
Борьба с раком: новосибирские ученые придумали использовать антитела из грудного молока
Жив и в шоке: новосибирец упал с окна с пятого этажа
Смена после шести лет: в Новосибирском областном суде назначен новый руководитель
Наделал шума: преподаватели и ученики эвакуировались из колледжа из-за оставленного пакета
К Хэллоуину готова: пассажиров метро шокировала девушка с разорванной челюстью
Лежал в коридоре: новосибирец украл ноутбук из детской коляски в общежитии
Сэкономил на асфальте и тротуаре: подрядчик украл 2,3 миллиона на ремонте дорог
День жестянщика: новосибирские дороги сковали глухие пробки из-за многочисленных аварий
Шорох в туалете: новосибирца пытались выдать за кота, когда он прятался от приставов
В цирковой труппе Багдасаровых на гастролях случилось пополнение: тигрица разродилась по пути в Новосибирск
Погода на день в Новосибирске: 23 октября будет мокрый снег
«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах
Новосибирскую пенсионерку, подарившую министру веревку и мыло, оберегают от журналистов
В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Отец ищет свидетелей аварии на Тещином языке: пострадала его 13-летняя дочь
Сибирячки в гриме устроили фотосессию на пилоне в честь Хэллоуина
Пытались втиснуть коммерческое здание: мэр Локоть остановил скандальную стройку возле лицея в "тихом" центре
Хоккейная «Сибирь» со Снеговиком перетанцевала скандальную группу Little Big
Арест на 10 суток: работник СТО попался пьяным за рулем машины клиентки
«День без бюстгальтера»: болельщица «Сибири» осталась в юбке и хоккейных перчатках
Выбрали подарок: новосибирцы определились, какой фонтан хотят в Центральном парке