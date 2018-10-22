«Говорят, нам нечем платить гардеробщицам»: 24 родителя пожаловались на денежные поборы в новосибирских школах

22 Окт. 14:46 2018-10-22T14:46:40+03:00

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В Министерстве образования Новосибирской области в очередной раз подчеркнули, что все денежные поборы в школах являются незаконными. За них чиновники готовы даже увольнять учителей и директоров. Но это в самом крайнем случае, если жалоб от мам и пап очень много.

— Работа по выявлению таких эпизодов проводится в регионе на постоянной основе, — говорит Сергей Федорчук, и.о. министра образования Новосибирской области. — В отношении руководителей образовательных организаций, допустивших нарушение, оперативно принимаются жесткие меры.

В этом году в Министерство поступили 24 жалобы. В том числе взрослые жаловались, что их заставляют покупать рабочие тетради для детей.

— По итогам рассмотрения жалоб пяти общеобразовательным организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований с уведомлением об исполнении выданных предостережений, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Не все родители жалуются чиновникам, многие рассказывают о поборах в соцсетях. Отклик одной из мам недавно был опубликован в Инстаграме.

«Попечительские на школу заставляют сдавать по 800 рублей каждый месяц. Еще по 9600 в год на нужды школы! Бумагу на подпись всучают грамотную. Добровольное пожертвование. В отчете за год туда вписывают и воду, и охрану... Если не сдаешь, приходит классный руководитель и говорит, что из-за вас нам будет скоро нечем платить гардеробщицам, и я буду вынуждена стоять сама на ее месте перед началом занятий. И это, не считая того, что в классе тоже собирают по 500 рублей на нужды класса».

На что собирают деньги в школе.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться?

О поборах можно сообщить по «горячей линии» министерства образования Новосибирской области: (383) 223-74-10 (с понедельника по пятницу с 15.00 до 17.00). Также можно обратиться в органы прокуратуры Новосибирской области: телефон дежурного прокурора (383) 210-28-15, круглосуточный телефон «доверия» (383) 223-44-29, электронный адрес: off@procrf-nso.ru.

Средние расходы родителей.

ВАЖНО

Чем отличаются школьные взносы от поборов?

Итак, вы пришли в храм знаний, а вам первым делом предлагают скинуться на нужды школы. Любые поборы с родителей и учеников незаконны! На все ремонты, умные доски и прочее оборудование школа получает деньги из бюджета. Если же с вас требуют скинуться на новый линолеум - смело звоните в местное управление образования и интересуйтесь, куда ушли выделенные средства.

Впрочем, учителя сейчас сами не рискуют связываться с родительскими кошельками - даже за сбор денег на экскурсию можно получить строгий выговор. Поэтому все финансовые вопросы обычно передаются родительскому комитету, который и занимается выбиванием взносов на подарки, плакаты с формулами и правилами для кабинета и тому подобное (подробности).