В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком

22 Окт. 13:52 2018-10-22T13:52:43+03:00

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Молодой человек в наушниках прославился в соцсетях, зажигательно исполнив танец на станции метро «Октябрьская» в Новосибирске. Ролик был опубликован в паблике Вконтакте «Мода новосибирского метро». Видео вызвало много положительных откликов, в комментаторы хвалят подростка за такое открытое проявление своего хорошего настроения, а некоторые признаются, что и сами не прочь потанцевать:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/674396" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске парень устроил танцы на перроне в метро.

— Минутка отдыха от мира. Молодец он, — пишет в комментариях подписчица под ником Лисье Лукошечко.

— Ну очень хорошее настроение! — поддерживает парня подписчица Ольга.

— Весело пареньку! Я тоже так себя виду иногда, — считает Дарья.

За час видео набрало более 1000 просмотров, а это значит, что более 1000 людей удалось заразиться веселым настроением, которое непременно появляется после просмотра этого ролика.