В соцсетях обсуждают видео с танцующим в новосибирском метро подростком
Молодой человек в наушниках прославился в соцсетях, зажигательно исполнив танец на станции метро «Октябрьская» в Новосибирске. Ролик был опубликован в паблике Вконтакте «Мода новосибирского метро». Видео вызвало много положительных откликов, в комментаторы хвалят подростка за такое открытое проявление своего хорошего настроения, а некоторые признаются, что и сами не прочь потанцевать:
В Новосибирске парень устроил танцы на перроне в метро.
— Минутка отдыха от мира. Молодец он, — пишет в комментариях подписчица под ником Лисье Лукошечко.
— Ну очень хорошее настроение! — поддерживает парня подписчица Ольга.
— Весело пареньку! Я тоже так себя виду иногда, — считает Дарья.
За час видео набрало более 1000 просмотров, а это значит, что более 1000 людей удалось заразиться веселым настроением, которое непременно появляется после просмотра этого ролика.