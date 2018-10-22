Новосибирские блогеры окунули автомобиль в гигантскую кастрюлю с кипятком
Несмотря на то, что YouTube-канал «Гараж 54» всегда находил, чем удивить своих подписчиков, на этот раз блогеры решили превзойти самих себя.
— Нам в голову пришла такая мысль, что мы с машинами делали уже буквально все: взрывали, сжигали, пилили, но ни разу еще мы не пытались автомобиль сварить, — рассказывает в своем видео Владислав Барашенков. — А сейчас подвернулся случай: один из наших коллег взял себе машину, но вместо того, чтобы заниматься ей — бросил ее и уехал. Вот мы и решили его пранкануть.
Блогеры собрали из железных листов гигантскую кастрюлю, в которую можно будет погрузить автомобиль, после чего решили выехать за город, чтобы на природе заняться приготовлением своего авторского блюда.
Что если, опустить машину в кипяток и сварить суп.
Чтобы наполнить нестандартную посуду понадобилось около 10 тонн воды, а чтобы разжечь огонь, на котором можно эту воду вскипятить, понадобился целый грузовик дров. Спустя 6 часов вода закипела. Щедро приправив ее солью, перцем и лавровым листом, блогеры перешли к этапу приготовления основного ингредиента и погрузили в воду «Жигули», предварительно нафаршировав их макаронами.
— Чтобы не было разговоров о том, что мы переводим продукты, говорю сразу — это все просрочка, — пояснил Владислав Барашенков.
Ребята варили «Жигули» примерно 1,5 часа.
— В итоге, машину мы достали, привезли обратно на базу, — рассказывает Владислав Барашенков, — теперь очень хотим увидеть глаза человека, из чьей машины сделали суп.
За три дня видео набрало более 350 тысяч просмотров на YouTube.