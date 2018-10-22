На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов
Сотрудники вокзала Новосибирск-Главный ищут пассажира, который потерял зубы. Забыл в зале ожидания свою вставную челюсть, видимо, так сильно спешил на поезд... О комичном случае «КП — Новосибирск» рассказал начальник вокзала Роман Рябикин.
— Месяца два назад это было. У нас технология предусматривает забытые пассажирами вещи сначала проверять на террористическую угрозу, после чего вещь сдается в камеру хранения. Хранится от месяца до полугода, — говорит Роман Рябикин. — И вот не так давно пассажиром был забыт зубной протез. Просто видим, на кресле зубы лежат. Забыл их как шарф, шапку или сумку с вещами...
Зубы по всей инструкции осмотрели, прогнали через антитеррористические рамки. Чисты! Тогда составили акт о находке и положили в шкафчик.
— Хранятся они в камере хранения. Если тот, кто потерял, прочитает вашу заметку и вспомнит о них, будем очень рады! А то ведь утилизировать придется, — говорит Роман Рябикин.