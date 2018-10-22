2018-10-22T11:40:39+03:00
Общество

На новосибирском вокзале ищут хозяина забытых зубных протезов

Уже два месяца работники РЖД хранят вставную челюсть забывчивого пассажира
Виктория МИНАЕВА
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Пассажир, видимо, так торопился на поезд, что забыл на вокзале свою вставную челюсть. Фото: Архив "КП"Пассажир, видимо, так торопился на поезд, что забыл на вокзале свою вставную челюсть. Фото: Архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники вокзала Новосибирск-Главный ищут пассажира, который потерял зубы. Забыл в зале ожидания свою вставную челюсть, видимо, так сильно спешил на поезд... О комичном случае «КП — Новосибирск» рассказал начальник вокзала Роман Рябикин.

— Месяца два назад это было. У нас технология предусматривает забытые пассажирами вещи сначала проверять на террористическую угрозу, после чего вещь сдается в камеру хранения. Хранится от месяца до полугода, — говорит Роман Рябикин. — И вот не так давно пассажиром был забыт зубной протез. Просто видим, на кресле зубы лежат. Забыл их как шарф, шапку или сумку с вещами...

Зубы по всей инструкции осмотрели, прогнали через антитеррористические рамки. Чисты! Тогда составили акт о находке и положили в шкафчик.

— Хранятся они в камере хранения. Если тот, кто потерял, прочитает вашу заметку и вспомнит о них, будем очень рады! А то ведь утилизировать придется, — говорит Роман Рябикин.

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